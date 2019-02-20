20.02.2019 10:10

Журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова

Прокуратура загнала себя в угол по делу о кровавом ДТП в Харькове на Сумской, из-за чего суд должен оправдать фигуранта Геннадия Дронова либо принять неправомерное решение.



://unian.net

Оправдание - по крайней мере, по одному из пунктов ПДД. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

Выяснилось, что в экспертизах и обвинительном акте, который базировался на этих экспертизах, указано, что Дронов нарушил пункт 8.7.3 ПДД, а именно буквы «ґ» и «є», то есть - желтый и красный сигналы светофора. Типа Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся красный.

«Это бред, ведь все знают, что на красный двигалась в тот момент Зайцева. А обоим на перекрестке не может гореть красный... В экспертизах должно быть указано, что Дронов стартовал на красно-желтый и на перекресток выехал уже на зеленый. То есть, «а» и «є»», - подчеркнула журналистка. По ее словам, получается, что Дронова обвиняют в том, что он не делал, и судья должен оправдать его по данному пункту. «Ведь выйти за пределы обвинительного акта судья не имеет права. И должен либо оправдать, либо вынести неправомерный приговор», - пишет она.