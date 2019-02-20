Возле Ботсада горел дом: пострадавший в неотложке (ФОТО)

В полтретьего ночи 20 февраля в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме на 5-х владельцев по улице Минской, 56.
Тушение пожара занимались 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.
На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши дома и перекрытия в двух квартирах.
Из задымленного жилья спасатели вынесли 67-летнего мужчину. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом отравление угарным газом.
В 3:11 пожар был локализован и в 3:53 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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