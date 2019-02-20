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20.02.2019  10:28   

Возле Ботсада горел дом: пострадавший в неотложке (ФОТО)

В полтретьего ночи 20 февраля в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме на 5-х владельцев по улице Минской, 56.


// ГСЧС

Тушение пожара занимались 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши дома и перекрытия в двух квартирах.

Из задымленного жилья спасатели вынесли 67-летнего мужчину. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом отравление угарным газом.

В 3:11 пожар был локализован и в 3:53 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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