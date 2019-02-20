20.02.2019 10:28

Возле Ботсада горел дом: пострадавший в неотложке (ФОТО)

В полтретьего ночи 20 февраля в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме на 5-х владельцев по улице Минской, 56.



// ГСЧС

Тушение пожара занимались 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши дома и перекрытия в двух квартирах.

Из задымленного жилья спасатели вынесли 67-летнего мужчину. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом отравление угарным газом.



В 3:11 пожар был локализован и в 3:53 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.