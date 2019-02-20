20.02.2019 11:16

Загулявшего подростка разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудники Слободского отдела полиции устанавливают местонахождение Алексея Горового, 2004 года рождения.



// Facebook

Парень 19 февраля ушел гулять и до настоящего времени не вернулся.



На вид Алексею 13-14 лет, рост около 145 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.



Был одет в черную шапку, синюю куртку, темные брюки, коричневые сапоги.



«Если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим сообщить информацию в Слободского отдела полиции по телефонам: 737-23-46, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.