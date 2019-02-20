Загулявшего подростка разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудники Слободского отдела полиции устанавливают местонахождение Алексея Горового, 2004 года рождения.
Парень 19 февраля ушел гулять и до настоящего времени не вернулся.
На вид Алексею 13-14 лет, рост около 145 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.
Был одет в черную шапку, синюю куртку, темные брюки, коричневые сапоги.
«Если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим сообщить информацию в Слободского отдела полиции по телефонам: 737-23-46, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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