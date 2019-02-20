20.02.2019 11:21

Автомобиль сбил девушку и парня на Московском проспекте

Наезд произошел 19 февраля около 18:45.



// Нацполиция

На Московском проспекте, в районе дома 31, водитель автомобиля «KIA» наехал на 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые шли по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила ушиб мягких тканей затылочной области головы, ее спутник – ушиб руки.



Сбитых пешеходов доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачей они отпущены домой.



Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП, в которых пострадали 14 человек.