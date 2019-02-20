20.02.2019 11:28

76-летнюю пенсионерку сбил Volkswagen на Салтовке

Женщина получила ушиб грудной клетки.



// Нацполиция

Авария произошла вечером 19 февраля.

На перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Механизаторской 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на пожилую женщину.

Скорая госпитализировала пострадавшую в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачей женщину отпустили домой.



Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП, в которых пострадали 14 человек.