Главная Новости Криминал и происшествия 76-летнюю пенсионерку сбил Volkswagen на Салтовке
20.02.2019  11:28   

76-летнюю пенсионерку сбил Volkswagen на Салтовке

Женщина получила ушиб грудной клетки.


// Нацполиция

Авария произошла вечером 19 февраля.

На перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Механизаторской 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на пожилую женщину.

Скорая госпитализировала пострадавшую в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачей женщину отпустили домой.

Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Источник:   ГУ НПё
 Тэги:  дтп, харьков
 
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