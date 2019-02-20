76-летнюю пенсионерку сбил Volkswagen на Салтовке

Женщина получила ушиб грудной клетки.
Авария произошла вечером 19 февраля.
На перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Механизаторской 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на пожилую женщину.
Скорая госпитализировала пострадавшую в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачей женщину отпустили домой.
Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП, в которых пострадали 14 человек.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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