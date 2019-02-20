Главная Новости Криминал и происшествия На перекрестке Широнинцев и Валентиновской – очередное ДТП (ВИДЕО)
20.02.2019  11:30   

На перекрестке Широнинцев и Валентиновской – очередное ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла 19 февраля около 20:30.


// Facebook

В районе дома 31 по Валентиновской улице столкнулись автомобили Fiat и Volvo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали матeриалы, которые передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для установлeния обстоятельств происшествия.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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