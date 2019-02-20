На перекрестке Широнинцев и Валентиновской – очередное ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла 19 февраля около 20:30.
В районе дома 31 по Валентиновской улице столкнулись автомобили Fiat и Volvo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали матeриалы, которые передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для установлeния обстоятельств происшествия.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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