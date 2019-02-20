На ХТЗ ВАЗ решил подрезать BMW (ВИДЕО)

20 февраля около 8:15 на Александровском проспекте произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2101, выезжая с прилегающей территории в районе дома 176, не предоставил преимущества в движении автомобилю BMW, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передадут в суд.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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