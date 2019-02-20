Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ ВАЗ решил подрезать BMW (ВИДЕО)
20.02.2019  12:31   

На ХТЗ ВАЗ решил подрезать BMW (ВИДЕО)

20 февраля около 8:15 на Александровском проспекте произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2101, выезжая с прилегающей территории в районе дома 176, не предоставил преимущества в движении автомобилю BMW, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передадут в суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.02 Криминал и происшествия На перекрестке Широнинцев и Валентиновской – очередное ДТП (ВИДЕО) 20.02 Криминал и происшествия 76-летнюю пенсионерку сбил Volkswagen на Салтовке 20.02 Криминал и происшествия Автомобиль сбил девушку и парня на Московском проспекте
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел встречу с японской делегацией
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 