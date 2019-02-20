20.02.2019 12:31

На ХТЗ ВАЗ решил подрезать BMW (ВИДЕО)

20 февраля около 8:15 на Александровском проспекте произошло ДТП без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2101, выезжая с прилегающей территории в районе дома 176, не предоставил преимущества в движении автомобилю BMW, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передадут в суд.