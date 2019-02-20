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20.02.2019  13:01   

Харьковский пограничник наладил бизнес на пропуске контрабанды

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского пограничного отряда.


//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковщины восемьсот долларов США за переправку через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовки ходатайства об отстранении от должности.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями ГБР г. Полтавы при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, контрабанда, пограничники, харьков, сбу
 
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