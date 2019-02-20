20.02.2019 14:43

У жителя пригорода отобрали взрывоопасную игрушку

Мужчина хранил у себя дома гранату «Ф-1» с подрывателем «УЗРГМ».



hk.npu.gov.ua

В Зачепиловскую районную полицию поступило заявление от мужчины о том, что его знакомый по месту жительства сохраняет боеприпас.

Во время санкционированного обыска квартиры 31-летнего мужчины полицейские обнаружили гранату и взрыватель. Хозяин жилья пояснил, что данные предметы нашел на окраине села.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.