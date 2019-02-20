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20.02.2019  14:43   

У жителя пригорода отобрали взрывоопасную игрушку

Мужчина хранил у себя дома гранату «Ф-1» с подрывателем «УЗРГМ».


hk.npu.gov.ua
В Зачепиловскую районную полицию поступило заявление от мужчины о том, что его знакомый по месту жительства сохраняет боеприпас.
 
Во время санкционированного обыска квартиры 31-летнего мужчины полицейские обнаружили гранату и взрыватель. Хозяин жилья пояснил, что данные предметы нашел на окраине села.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  граната, харьков
 
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