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20.02.2019  16:16   

Кофе с наркотиком чуть не повеселил обитателей Харьковского СИЗО (ФОТО)

Запрещенный предмет не дали пронести за решетку.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 19 февраля 2018, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охряняемую зону.
 
Так, при проверке посылки, поступившей на имя заключенного Т., 1980 года рождения, от гражданки Ш., был обнаружен и изъят сверток с наркотиком,  был спрятан в середине пачки с кофе.
 
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Нацполиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Тэги:  наркота в кофе, тюрьма, харьков
 
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