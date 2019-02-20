20.02.2019 16:16

Кофе с наркотиком чуть не повеселил обитателей Харьковского СИЗО (ФОТО)

Запрещенный предмет не дали пронести за решетку.



facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 19 февраля 2018, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охряняемую зону.

Так, при проверке посылки, поступившей на имя заключенного Т., 1980 года рождения, от гражданки Ш., был обнаружен и изъят сверток с наркотиком, был спрятан в середине пачки с кофе.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Нацполиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.