Прокуратура выставила требования к владельцу незаконной АЗС в центре Харькова (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 2 направила в суд иск о взыскании с владельца АЗС 900 тыс. грн. средств за самовольное пользование землей.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, говорится об участке площадью около 9 соток недалеко от центра Харькова.
На указанных землях расположена автозаправочная станция. Владелец АЗС не оформил никаких документов на землю, поэтому не платил средств за пользование участком.
В результате горбюджет недополучил почти 900 тыс. Грн.
С целью взыскания задолженности за незаконное пользование землей прокуратура обратилась с иском в суд.
Кроме того, выяснилось, что автозаправочная станция работала без разрешительных документов на продажу газа. По данному факту в конце прошлого года начато уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
Сейчас деятельность незаконной АЗС остановлено. По ходатайству прокуратуры суд арестовал оборудование, предназначенное для незаконной торговли топливом.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
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Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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