Главная Новости Криминал и происшествия Прокуратура выставила требования к владельцу незаконной АЗС в центре Харькова (ФОТО)
20.02.2019  17:17   

Прокуратура выставила требования к владельцу незаконной АЗС в центре Харькова (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 2 направила в суд иск о взыскании с владельца АЗС 900 тыс. грн. средств за самовольное пользование землей.


://khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, говорится об участке площадью около 9 соток недалеко от центра Харькова.

На указанных землях расположена автозаправочная станция. Владелец АЗС не оформил никаких документов на землю, поэтому не платил средств за пользование участком.

В результате горбюджет недополучил почти 900 тыс. Грн.

С целью взыскания задолженности за незаконное пользование землей прокуратура обратилась с иском в суд.

Кроме того, выяснилось, что автозаправочная станция работала без разрешительных документов на продажу газа. По данному факту в конце прошлого года начато уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Сейчас деятельность незаконной АЗС остановлено. По ходатайству прокуратуры суд арестовал оборудование, предназначенное для незаконной торговли топливом.

 

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  криминал, прокуратура, азс, харьков, ущерб
 
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