Главная Новости Криминал и происшествия Кровавые гости: пришли, выпили, поссорились и забили до смерти хозяина (ФОТО)
20.02.2019  18:42   

Кровавые гости: пришли, выпили, поссорились и забили до смерти хозяина (ФОТО)

Копы оперативно задержали преступников.


Кровавые гости: пришли, выпили, поссорились и забили до смерти хозяина (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 февраля около 14:30 жительница Чугуева пришла к своему знакомому и обнаружила его тело без признаков жизни. Женщина сразу сообщила о происшествии в полицию.
 
Работники Чугуевского отдела полиции за несколько часов задержали 28 и 40-летних мужчин, причастных к убийству. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что утром 18 февраля они употребляли алкоголь по месту жительства погибшего.
 
Во время распития спиртного у них возник конфликт с хозяином дома, который перерос в драку. Гости начали наносить удары руками и ногами в область головы и туловища 57-летнего мужчину, в результате чего он умер.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем открыто уголовное производство по п. 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
 
В настоящее время правонарушители находятся в изоляторе временного содержания.
 
Извещены о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, забили до смерти, харьков
 
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