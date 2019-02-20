20.02.2019 18:42

Кровавые гости: пришли, выпили, поссорились и забили до смерти хозяина (ФОТО)

Копы оперативно задержали преступников.



Кровавые гости: пришли, выпили, поссорились и забили до смерти хозяина (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 февраля около 14:30 жительница Чугуева пришла к своему знакомому и обнаружила его тело без признаков жизни. Женщина сразу сообщила о происшествии в полицию.

Работники Чугуевского отдела полиции за несколько часов задержали 28 и 40-летних мужчин, причастных к убийству. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что утром 18 февраля они употребляли алкоголь по месту жительства погибшего.

Во время распития спиртного у них возник конфликт с хозяином дома, который перерос в драку. Гости начали наносить удары руками и ногами в область головы и туловища 57-летнего мужчину, в результате чего он умер.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по п. 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время правонарушители находятся в изоляторе временного содержания.

Извещены о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.