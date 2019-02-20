20.02.2019 19:26

Внимание! Разыскиваются свидетели ДТП!

На проспекте Науки, сбив пешехода, скрылся водитель.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 февраля 2019 в 12:50 на проспекте Науки, 3 неустановленный автомобиль (белый кроссовер) под управлением неизвестного водителя, сбио на пешеходном переходе женщину, после чего скрылся с места аварии.

В результате ДТП пешеход получила телесные ушкодженння.

Свидетелей и очевидцев происшествия просят обратиться по телефонам: 102, 0985102007 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22, к майору полиции Швыдкой Евгении Валерьевне.