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21.02.2019  12:12   

Коварная пациентка укусила копа за руку

Нападавшей оказалась местная жительница 1987 года рождения


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Как сообщает NewsRoom, по данным силовиков, вчера на спецлинию поступил сигнал о том, что в педиатрическом отделении Изюмской больницы находится женщина, которая неадекватно себя ведет.
 
Во время попыток вывести гражданку за территорию медучреждения дебоширка вцепилась в руку правоохранителя и укусила его.
 
Полицейские по горячим следам установили личность женщины.
 
Ею оказалась местная жительница 1987 года рождения.
 
Сейчас по данному факту проводится проверка.
 
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  укусила полицейского, рука, харьков
 
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