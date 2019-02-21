21.02.2019 13:14

У беспечной чиновницы украли сейф с четырьмя сотнями тысяч гривен

В пригороде женщина оставила ключ от дома, «где деньги лежат» за сточной трубой.



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Как сообщает ресурс «Vlasti.net», ссылаясь на источники в следствии, в Кегичевском районе опростоволосилась сотрудница сельсовета.

Отправившись на работу, она оставила ключ от дверей у дома – за сточной трубой. Там ключ и обнаружили преступники, которые без шума открыли дверь, и вынесли из дома доверчивой чиновницы сейф с деньгами.

Вероятнее всего, за женщиной следили.

Всего, по словам потерпевшей, воры унесли 13 тысяч долларов США, 500 евро и 30 тысяч гривен.

В Медведевке, где произошло преступление, никто ничего подозрительного не заметил – говорят, посторонние в село не заезжали.