Главная Новости Криминал и происшествия У беспечной чиновницы украли сейф с четырьмя сотнями тысяч гривен
21.02.2019  13:14   

У беспечной чиновницы украли сейф с четырьмя сотнями тысяч гривен

В пригороде женщина оставила ключ от дома, «где деньги лежат» за сточной трубой.


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Как сообщает ресурс «Vlasti.net», ссылаясь на источники в следствии, в Кегичевском районе опростоволосилась сотрудница сельсовета.
 
Отправившись на работу, она оставила ключ от дверей у дома – за сточной трубой. Там ключ и обнаружили преступники, которые без шума открыли дверь, и вынесли из дома доверчивой чиновницы сейф с деньгами.
 
Вероятнее всего, за женщиной следили.
 
Всего, по словам потерпевшей, воры унесли 13 тысяч долларов США, 500 евро и 30 тысяч гривен.
 
В Медведевке, где произошло преступление, никто ничего подозрительного не заметил – говорят, посторонние в село не заезжали.
Источник:   Vlasti.net
 Тэги:  кража, вынесли сейф, харьков, кегичевка, медведевка
 
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