21.02.2019 09:16

Эксперты предлагают расследовать аварии, подобные произошедшей на углу Сумской и Мечникова, с помощью симуляторов

В странах Евросоюза и, в частности, в Словакии, экспертный анализ дорожно-транспортного происшествия проводится с помощью PC-Crash — программы для симуляции транспортных происшествий.



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Об этом доложил словацкий эксперт Густав Касаницкий во время круглого стола «Экспертный анализ ДТП: европейский опыт», организованного секцией Судебных экспертов Ассоциации юристов Украины, передает корреспондент издания «Закон и Бизнес».

В эту программу вносятся данные полученные на месте происшествия и компьютер выдает ролик о том, как все произошло. Причем параметры позволяют снимать проекцию с разных ракурсов — сверху, сбоку, или с водительского места. Программа постоянно проверяется и обновляется. В ее основе лежат крэш-тесты — имитация ДТП на реальных машинах, что с помощью технических принадлежностей движутся с реальной скоростью. Программа позволяет вычислять скорость движения транспортного средства и силу удара. Одновременно программа может смоделировать ДТП с участием 32 автомобилей.

Лицензии на использование программы есть и в Украине. Вот только отечественные эксперты не спешат применять ее в работе. Ситуация, по мнению собравшихся, обусловлена во-первых, некачественными данным, некачественным собранием данных с места происшествия, во-вторых, корыстными мотивами: эксперты производят выводы, выгодные для отдельных участников процесса.