Главная Новости Криминал и происшествия Эксперты предлагают расследовать аварии, подобные произошедшей на углу Сумской и Мечникова, с помощью симуляторов
21.02.2019  09:16   

Эксперты предлагают расследовать аварии, подобные произошедшей на углу Сумской и Мечникова, с помощью симуляторов

В странах Евросоюза и, в частности, в Словакии, экспертный анализ дорожно-транспортного происшествия проводится с помощью PC-Crash — программы для симуляции транспортных происшествий.


// facebook

Об этом доложил словацкий эксперт Густав Касаницкий во время круглого стола «Экспертный анализ ДТП: европейский опыт», организованного секцией Судебных экспертов Ассоциации юристов Украины, передает корреспондент издания «Закон и Бизнес».

В эту программу вносятся данные полученные на месте происшествия и компьютер выдает ролик о том, как все произошло. Причем параметры позволяют снимать проекцию с разных ракурсов — сверху, сбоку, или с водительского места. Программа постоянно проверяется и обновляется. В ее основе лежат крэш-тесты — имитация ДТП на реальных машинах, что с помощью технических принадлежностей движутся с реальной скоростью. Программа позволяет вычислять скорость движения транспортного средства и силу удара. Одновременно программа может смоделировать ДТП с участием 32 автомобилей.

Лицензии на использование программы есть и в Украине. Вот только отечественные эксперты не спешат применять ее в работе. Ситуация, по мнению собравшихся, обусловлена во-первых, некачественными данным, некачественным собранием данных с места происшествия, во-вторых, корыстными мотивами: эксперты производят выводы, выгодные для отдельных участников процесса.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  авария, зайцева, дронов, харьков, экспертиза, обвинение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия Четверное ДТП на Алексеевке: в две столкнувшиеся машины врезалась еще парочка (ФОТО) 29.01 Криминал и происшествия В грузовик неосмотрительного водителя на скорости врезался локомотив (ФОТО) 28.01 Власть Харьковская налоговая не работает через сбои в энергоснабжении
 
 

Видео

Випускниця "Політеха" Анна Корсун виборюватиме право представляти Україну на "Євробаченні" в Тель-Авіві. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 