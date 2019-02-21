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21.02.2019  10:28   

Свидетелей ДТП с пешеходом разыскивает полиция

Авария произошла на Новіх домах вечером 14 февраля.


// Нацполиция

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 14 февраля около 20:15 в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Харьковских Дивизий водитель автомобиля KIA совершил наезд на пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пострадавший получил травмы головы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 7059-424, 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к старшему следователю Шости Александру Владимировичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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