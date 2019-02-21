Свидетелей ДТП с пешеходом разыскивает полиция

Авария произошла на Новіх домах вечером 14 февраля.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 14 февраля около 20:15 в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Харьковских Дивизий водитель автомобиля KIA совершил наезд на пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пострадавший получил травмы головы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 7059-424, 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к старшему следователю Шости Александру Владимировичу.
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