21.02.2019 10:28

Свидетелей ДТП с пешеходом разыскивает полиция

Авария произошла на Новіх домах вечером 14 февраля.



// Нацполиция

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 14 февраля около 20:15 в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Харьковских Дивизий водитель автомобиля KIA совершил наезд на пешехода.



В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пострадавший получил травмы головы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.



Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 7059-424, 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к старшему следователю Шости Александру Владимировичу.