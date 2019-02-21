21.02.2019 11:02

У подозреваемого в краже нашли боеприпасы и наркотики

25-летний ранее судимый житель поселка Боровая хранил их в квартире по месту жительства.



// Нацполиция

20 февраля правоохранители провели санкционированный обыск в ​​рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Во время обыска полицейские обнаружили в квартире подозреваемого корпус гранаты «РГН» с запалом к ​​ней «УЗИ», 20 патронов калибра 7,62 мм и тротиловую шашку весом 200 граммов.



Правонарушитель хаявил, что нашел взрывоопасные вещества в 2016 году в лесополосе и хранил для собственных нужд.



Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли у мужчины вещество растительного происхождения, похожее на семена конопли и сверток с веществом белого цвета.



Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Следственные действия продолжаются.