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21.02.2019  11:02   

У подозреваемого в краже нашли боеприпасы и наркотики

25-летний ранее судимый житель поселка Боровая хранил их в квартире по месту жительства.


// Нацполиция

20 февраля правоохранители провели санкционированный обыск в ​​рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска полицейские обнаружили в квартире подозреваемого корпус гранаты «РГН» с запалом к ​​ней «УЗИ», 20 патронов калибра 7,62 мм и тротиловую шашку весом 200 граммов.

Правонарушитель хаявил, что нашел взрывоопасные вещества в 2016 году в лесополосе и хранил для собственных нужд.

Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли у мужчины вещество растительного происхождения, похожее на семена конопли и сверток с веществом белого цвета.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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