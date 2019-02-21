У подозреваемого в краже нашли боеприпасы и наркотики

25-летний ранее судимый житель поселка Боровая хранил их в квартире по месту жительства.
20 февраля правоохранители провели санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Во время обыска полицейские обнаружили в квартире подозреваемого корпус гранаты «РГН» с запалом к ней «УЗИ», 20 патронов калибра 7,62 мм и тротиловую шашку весом 200 граммов.
Правонарушитель хаявил, что нашел взрывоопасные вещества в 2016 году в лесополосе и хранил для собственных нужд.
Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли у мужчины вещество растительного происхождения, похожее на семена конопли и сверток с веществом белого цвета.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются.
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Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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