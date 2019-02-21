21.02.2019 14:01

Пассажир, остановивший автобус, водитель которого потерял сознание. оказался полицейским охраны

Пассажиры автобуса, оправившись от пережитого стресса, вспомнили своего спасителя и написали благодарственное письмо в адрес Департамента полиции охраны.



// Нацполиция

Инцидент произошел 17 февраля в 22:30 на Полтавском Шляхе с маршрутным автобусом 1168 «Харьков – Солоницевка». Водителю автобуса стало плохо во время движения.



«Я возвращался со службы домой, сидел на заднем сиденье маршрутки, - вспоминает тот февральский вечер старший сержант полиции охраны Сергей Кариков. - Вдруг девушка, которая сидела справа от водителя, начала кричать. Бросился на помощь, увидел водителя, который лежал без сознания. Времени на раздумья не было и я начал останавливать уже неуправляемое транспортное средство. Делал все, что было в моих силах, стремился минимизировать опасность для граждан».



Полицейскому в те секунды было достаточно трудно, ведь водитель заблокировал собой доступ к рулю, тормозной педали и замку зажигания, кроме того пассажиры начинали паниковать. Однако Сергей Кариков сумел остановить автобус без выезда на встречную полосу или столкновения со столбом, который был совсем рядом.



После аварийной остановки автобус опасно накренился, поэтому пассажиры осторожно оставляли салон, пока полицейский оказывал первую помощь водителю. Тот находился без сознания, вероятно, произошел эпилептический приступ. Сергей Кариков перевернул водителя на сторону, следил за его дыханием и придерживал до приезда кареты скорой помощи.

На место происшествия прибыл еще один автобус, который довез пассажиров до конечной остановки маршрута. Сам полицейский добрался домой уже далеко за полночь.



О спасении 20 жизней Сергей Кариков рассказывает как о простой и будничной работе, отмечая слаженность действий пассажиров – кто-то вызвал скорую, полицию, мужчины открывали двери, которые заклинило, женщины помогали реанимировать водителя.



Руководство батальона отмечает, что Сергей Кариков за 11 лет службы в полиции охраны зарекомендовал себя добросовестным, вежливым и спокойным профессионалом. Он - порядочный семьянин, воспитывает вместе с женой двух замечательных сыновей.