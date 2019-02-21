21.02.2019 15:32

На рынке Барабашово умер мужчина

Предварительно, 57-летнему мужчине стало плохо с сердцем.



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О смерти мужчины на харьковском рынке в полицию сообщили 21 февраля около 13:00.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что на улице Амурской мужчине стало плохо. В результате он внезапно умер.



Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.



Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.