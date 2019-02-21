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21.02.2019  15:32   

На рынке Барабашово умер мужчина

Предварительно, 57-летнему мужчине стало плохо с сердцем.


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О смерти мужчины на харьковском рынке в полицию сообщили 21 февраля около 13:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что на улице Амурской мужчине стало плохо. В результате он внезапно умер.

Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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