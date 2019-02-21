На рынке Барабашово умер мужчина

Предварительно, 57-летнему мужчине стало плохо с сердцем.
О смерти мужчины на харьковском рынке в полицию сообщили 21 февраля около 13:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что на улице Амурской мужчине стало плохо. В результате он внезапно умер.
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: