21.02.2019 16:31

Сосед-алкоголик вынес технику из дома пенсионера

Работники полиции разоблачили в совершении кражи 34-летнего жителя поселка Слатино.



// Нацполиция

В Дергачевский отдел полиции обратился пенсионер, проживающий в Харькове и имеющий дачный дом в поселке Слатино. 80-летний мужчина сообщил, что из дома исчезла бытовая техника.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник проник в домовладение через окно.

Опросив свидетелей, полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 34-летний местный житель, который нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

Своими действиями мужчина нанес владельцу имущества ущерб на сумму около 5000 гривен.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.