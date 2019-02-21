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21.02.2019  17:01   

Группировку с арсеналом оружия проверяют на причастность к нападению на журналиста (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 1 совместно с УСБУ в Харьковской области и Нацполицией разоблачила группу лиц, хранивших арсенал оружия.


// khar.gp.gov.ua

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).
 
Во время санкционированных судом обысков по местам проживания трех фигурантов производства (все - жители области в возрасте от 33 до 40 лет) изъяты два автомата Калашникова АКС-74, пистолеты, боевую гранату, травматическое и холодное оружие.
 
По оперативным данным, изъятые автоматы попали в незаконный оборот во время оккупации территории Украины российско-террористическими силами и незаконными вооруженными формированиями.
 
Кроме того, в настоящее время проверяется причастность участников группы к нападению на харьковского журналиста и подготовки нападений на общественных активистов.
 
Напомним, нападение на руководителя одного из харьковских средств массовой информации произошел в конце декабря прошлого года. Нападавшие избили и ограбили журналиста. По заявлению пострадавшего в Едрей внесены данные по ст. 345-1 и ч. 4 ст. 186 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста, грабеж, совершенный в крупных размерах).
 
Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрениях фигурантам производства и избрание им меры предосторожности.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, оружие, группировка, харьков
 
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