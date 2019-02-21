21.02.2019 17:31

Карманный вор попался на третьем десятке краж в транспорте ФОТО)

Полицейские Харьковщины сообщили о подозрении 18-летнему парню, который промышлял кражами в транспорте.



// Нацполиция

15 января в Дергачевский отдел полиции.пришел житель поселка Слатино с заявлением, что в автобусе у него из кармана кто вытащил около 200 гривен.



Полицейские за несколько часов установили личность злоумышленника и доставили его в отдел полиции для проведения следственных действий. Им оказался 18-летний житель города Дергачи.



Во время досудебного расследования была установлена ​​причастность молодого к совершению 25 аналогичных преступлений. Как выяснилось, с декабря прошлого года он промышлял кражами в автобусе «Дергачи - Харьков», харьковских маршрутных такси, троллейбусах и трамваях. Следователь выяснил, что злоумышленник незаметно вытаскивал из карманов и сумок граждан деньги и личные документы. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет около 5000 гривен.



В качестве вещественных доказательств у подозреваемого изъяты деньги, кошельки и документы, принадлежавшие заявителям.



Следователем Дергачевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



Сейчас досудебное расследование продолжается.



