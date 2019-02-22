На Новых Домах – ДТП с полицейской машиной

Авария произошла 21 февраля около часа дня на пр.Петра Григоренко, 19.
Водитель автомобиля Volkswagen не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Hyundai (полиция охраны), сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы о происшествии передадут в суд.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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