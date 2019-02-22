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22.02.2019  10:01   

На Новых Домах – ДТП с полицейской машиной

Авария произошла 21 февраля около часа дня на пр.Петра Григоренко, 19.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Volkswagen не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Hyundai (полиция охраны), сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы о происшествии передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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