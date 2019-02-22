Главная Новости Криминал и происшествия Три легковушки столкнулись напротив остановки на Рогани
22.02.2019  10:32   

Три легковушки столкнулись напротив остановки на Рогани

В четверг, 21 февраля, около 18:40 на ул. Роганской, 100-А произошло ДТП с пострадавшими.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Skoda Octavia и ВАЗ-21061, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ и водителя автомобиля Skoda.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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