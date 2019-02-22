Три легковушки столкнулись напротив остановки на Рогани

В четверг, 21 февраля, около 18:40 на ул. Роганской, 100-А произошло ДТП с пострадавшими.
Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Skoda Octavia и ВАЗ-21061, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ и водителя автомобиля Skoda.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняет следственно-оперативная группа.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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