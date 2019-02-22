22.02.2019 10:38

Ночью в Харькове подорвали и обчистили два банкомата (Обновлено, ФОТО)

В городе вверен план Сирена.



// Нацполиция

В ночь на 22 февраля неизвестные взорвали два банкомата – в Новобоварском и Шевченковском районах.



В 3:14 на проспекте Победы, 55 неизвестные взорвали банкомат АО «УкрСиббанк» в отделении банка, расположенного в здании Харьковского института банковского дела. Преступники забрали кассеты с деньгами.По предварительной информации банкомат был взорван с помощью газа. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены фасадная часть здания и банкомат.



В 3:26 трое мужчин в масках взорвали банкомат АО КБ «Приват Банк» по улице Врубеля, 42а, находящийся в пристройке здания Областного госпиталя ветеранов войны, и забрали деньги в мешке. По предварительной информации банкомат был взорван с помощью газа. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены фасадная часть здания и банкомат.

Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.



Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.



Пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается.

Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников.



Банкомат, взорванный на проспекте Победы



Банкомат, взорванный на улице Врубеля