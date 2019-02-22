Ночью в Харькове подорвали и обчистили два банкомата (Обновлено, ФОТО)

В городе вверен план Сирена.
В ночь на 22 февраля неизвестные взорвали два банкомата – в Новобоварском и Шевченковском районах.
В 3:14 на проспекте Победы, 55 неизвестные взорвали банкомат АО «УкрСиббанк» в отделении банка, расположенного в здании Харьковского института банковского дела. Преступники забрали кассеты с деньгами.По предварительной информации банкомат был взорван с помощью газа. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены фасадная часть здания и банкомат.
В 3:26 трое мужчин в масках взорвали банкомат АО КБ «Приват Банк» по улице Врубеля, 42а, находящийся в пристройке здания Областного госпиталя ветеранов войны, и забрали деньги в мешке. По предварительной информации банкомат был взорван с помощью газа. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены фасадная часть здания и банкомат.
Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.
Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.
Пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается.
Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников.
Банкомат, взорванный на проспекте Победы
Банкомат, взорванный на улице Врубеля
Автомобиль грабителей
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: