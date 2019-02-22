Житель харьковского пригорода решил «разжиться» за счет агитационного куба одного из кандидатов в президенты

Полицейские оперативно разыскали похитителя.
Злоумышленником оказался 26-летний житель поселка Песочин.
Напомним, 19 февраля в Богодуховский отдела полиции поступило обращение депутата Харьковского областного совета. Чиновник заявил о том, что 12 февраля на площади Соборности в городе Богодухов неизвестный мужчина разобрал агитационную металлическую конструкцию одного из кандидатов на пост Президента Украины. После этого злоумышленник загрузил похищенное в транспортное средство «Газель» и уехал в неизвестном направлении.
Принятыми мерами работники Богодуховского отдела полиции 20 февраля установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель Харьковского района. Мужчина признался в содеянном.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
Следственным сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Полицейские устанавливают цель его поступка и все обстоятельства произошедшего.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: