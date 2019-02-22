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22.02.2019  10:45   

Житель харьковского пригорода решил «разжиться» за счет агитационного куба одного из кандидатов в президенты

Полицейские оперативно разыскали похитителя.


://hk.npu.gov.ua

Злоумышленником оказался 26-летний житель поселка Песочин.

Напомним, 19 февраля в Богодуховский отдела полиции поступило обращение депутата Харьковского областного совета. Чиновник заявил о том, что 12 февраля на площади Соборности в городе Богодухов неизвестный мужчина разобрал агитационную металлическую конструкцию одного из кандидатов на пост Президента Украины. После этого злоумышленник загрузил похищенное в транспортное средство «Газель» и уехал в неизвестном направлении.

Принятыми мерами работники Богодуховского отдела полиции 20 февраля установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель Харьковского района. Мужчина признался в содеянном.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Следственным сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Полицейские устанавливают цель его поступка и все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  агитация, президент, харьков, пригород, кража, вандализм
 
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