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22.02.2019  11:47   

Пять человек пострадали в ДТП

За прошедшие сутки в Харькове и области произошло 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.


// Facebook

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 424 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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