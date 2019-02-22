22.02.2019 11:47

Пять человек пострадали в ДТП

За прошедшие сутки в Харькове и области произошло 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.



// Facebook

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 424 постановления за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.