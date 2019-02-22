Глава многодетной семьи варил наркотики «для себя»

42-летнего жителя поселка Безлюдовка разоблачили в хранении и изготовлении наркотических веществ.
Наркотики правоохранители обнаружили во время проверки условий проживания многодетной. В одной из комнат находилась пластиковая бутылка с жидкостью коричневого цвета, около 10 килограммов маковых семян, 8 медицинских шприцев, один из которых наполовину был заполнен наркотическим веществом и принадлежности для изготовления наркозелья.
Хозяин домовладения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, объяснил, что изготовлял наркотики для собственного потребления.
Изъятое направлено на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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