22.02.2019 12:31

Глава многодетной семьи варил наркотики «для себя»

42-летнего жителя поселка Безлюдовка разоблачили в хранении и изготовлении наркотических веществ.



// Нацполиция

Наркотики правоохранители обнаружили во время проверки условий проживания многодетной. В одной из комнат находилась пластиковая бутылка с жидкостью коричневого цвета, около 10 килограммов маковых семян, 8 медицинских шприцев, один из которых наполовину был заполнен наркотическим веществом и принадлежности для изготовления наркозелья.



Хозяин домовладения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, объяснил, что изготовлял наркотики для собственного потребления.



Изъятое направлено на экспертизу.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.