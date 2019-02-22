Парень с гранатой прогуливался в Пятихатках

Харьковские патрульные обнаружили у мужчины предмет, похожий на гранату.
Вечером 21 февраля на проспекте Академика Курчатова полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульных, заметно занервничал.
Стражи правопорядка решили пообщаться с прохожим и проверить на наличие запрещенных предметов или веществ.
В результате проверки патрульные обнаружили у гражданина предмет, похожий на гранату Ф-1.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженного предмета на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технического управления ГУНП в
Харьковской области.
В дальнейшем делом будут заниматься следователи.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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