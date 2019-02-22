22.02.2019 14:01

Парень с гранатой прогуливался в Пятихатках

Харьковские патрульные обнаружили у мужчины предмет, похожий на гранату.



// Патрульная полиция

Вечером 21 февраля на проспекте Академика Курчатова полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульных, заметно занервничал.

Стражи правопорядка решили пообщаться с прохожим и проверить на наличие запрещенных предметов или веществ.



В результате проверки патрульные обнаружили у гражданина предмет, похожий на гранату Ф-1.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженного предмета на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технического управления ГУНП в

Харьковской области.



В дальнейшем делом будут заниматься следователи.