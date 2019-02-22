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22.02.2019  14:01   

Парень с гранатой прогуливался в Пятихатках

Харьковские патрульные обнаружили у мужчины предмет, похожий на гранату.


// Патрульная полиция

Вечером 21 февраля на проспекте Академика Курчатова полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульных, заметно занервничал.

Стражи правопорядка решили пообщаться с прохожим и проверить на наличие запрещенных предметов или веществ.

В результате проверки патрульные обнаружили у гражданина предмет, похожий на гранату Ф-1.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженного предмета на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технического управления ГУНП в
Харьковской области.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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