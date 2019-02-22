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22.02.2019  14:31   

ДТП на Веснина: водители разошлись по европротоколу

Авария произошла 22 февраля около 8:30 на ул. Веснина.


// Facebook

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Peugeot и автомобиль Honda.

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП воде и отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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