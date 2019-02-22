ДТП на Веснина: водители разошлись по европротоколу

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 февраля День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.

В Харьков пришли морозы: прогноз погоды и магнитных бурь на пятницу, 22 февраля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.