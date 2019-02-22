Главная Новости Криминал и происшествия Сидельцы не смогли побаловать себя конфетками с наркотой (ФОТО)
22.02.2019  14:23   

Сидельцы не смогли побаловать себя конфетками с наркотой (ФОТО)

Веселая травка была изъята сотрудниками СИЗО.


facebook.com
Как сообщает Кримнально-исполнителная служба, 21 февраля 2019, сотрудниками Харьковского следственного изолятора была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
 
В ходе проверки содержимого посылки, которая поступила заключенному Г. от гражданки Г., было выявлено 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным наркотическим веществом белого цвета и 9 сим-карт мобильных операторов, которые были скрыты внутри конфет.
 
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Тэги:  тюрьма, наркота, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Общество В харьковской тюрьме созданы новые рабочие места для осужденных (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия Кофе с наркотиком чуть не повеселил обитателей Харьковского СИЗО (ФОТО) 07.02 Общество В харьковской тюрьме отметили церковный праздник (ФОТО)
 
 

Видео

Претенденты на Премьер-лигу: ФК «Металлист 1925» вновь схлестнулся с «Авангардом». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 