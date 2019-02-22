22.02.2019 14:23

Сидельцы не смогли побаловать себя конфетками с наркотой (ФОТО)

Веселая травка была изъята сотрудниками СИЗО.



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Как сообщает Кримнально-исполнителная служба, 21 февраля 2019, сотрудниками Харьковского следственного изолятора была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

В ходе проверки содержимого посылки, которая поступила заключенному Г. от гражданки Г., было выявлено 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным наркотическим веществом белого цвета и 9 сим-карт мобильных операторов, которые были скрыты внутри конфет.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.