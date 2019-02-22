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22.02.2019  15:04   

За работников нелегалов харьковский бюджет дополучит почти 3 млн грн.

В Харькове и области инспекторами труда ГУ Гоструда проведен ряд проверок, во время которых было выявлено несколько десятков нелегально трудоустроенных работников.


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Так на одном коммунальном предприятии обнаружили 14 неоформленных работников.

У двух физических лиц - предпринимателей, которые занимаются торговлей, выявлено 10 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 3 млн.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  нелегал, харьков, работник, штраф, бюджет
 
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