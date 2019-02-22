За работников нелегалов харьковский бюджет дополучит почти 3 млн грн.

В Харькове и области инспекторами труда ГУ Гоструда проведен ряд проверок, во время которых было выявлено несколько десятков нелегально трудоустроенных работников.
Так на одном коммунальном предприятии обнаружили 14 неоформленных работников.
У двух физических лиц - предпринимателей, которые занимаются торговлей, выявлено 10 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.
По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 3 млн.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Выходные будут морозными, но без существенных осадков.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
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