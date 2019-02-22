22.02.2019 15:19
В лесу под Харьковом обнаружен скелет мужчины
Это - не первый обнаруженный скелет.
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Как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области нашли частично скелетированный труп мужчины.
Инцидент произошел вчера в селе Бахметовка Нововодолажского района в зарослях, расположенных на расстоянии 500 метров от улицы Лесной.
В ходе предварительного осмотра эксперты установили, что умершим является мужчина в возрасте около 50 лет.
Также стоит отметить, что вокруг трупа силовики обнаружили следы диких животных.
Возле харьковской школы нашли труп неизвестного мужчины с ноутбуком
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности неизвестного и его родственников. Труп был направлен в морг для экспертизы.
Отметим, что в июне 2017 года, том же Нововодолажском районе, в лесу был обнаружен
скелет мужчины. Он был моложе на этот раз найденного. А в ноябре 2018 охотник нашел
еще один скелет, но в Лимане Змиевского района.