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22.02.2019  15:19   

В лесу под Харьковом обнаружен скелет мужчины

Это - не первый обнаруженный скелет.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области нашли частично скелетированный труп мужчины. 
 
Инцидент произошел вчера в селе Бахметовка Нововодолажского района в зарослях, расположенных на расстоянии 500 метров от улицы Лесной.
 
В ходе предварительного осмотра эксперты установили, что умершим является мужчина в возрасте около 50 лет.
 
Также стоит отметить, что вокруг трупа силовики обнаружили следы диких животных.
 
Возле харьковской школы нашли труп неизвестного мужчины с ноутбуком
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности неизвестного и его родственников. Труп был направлен в морг для экспертизы.
 
Отметим, что в июне 2017 года, том же Нововодолажском районе, в лесу был обнаружен скелет мужчины. Он был моложе на этот раз найденного.  А в ноябре 2018 охотник нашел еще один скелет, но в Лимане Змиевского района.
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  скелет в лесу, харьков, бахметовка
 
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