22.02.2019 15:19

В лесу под Харьковом обнаружен скелет мужчины

Это - не первый обнаруженный скелет.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области нашли частично скелетированный труп мужчины.

Инцидент произошел вчера в селе Бахметовка Нововодолажского района в зарослях, расположенных на расстоянии 500 метров от улицы Лесной.

В ходе предварительного осмотра эксперты установили, что умершим является мужчина в возрасте около 50 лет.

Также стоит отметить, что вокруг трупа силовики обнаружили следы диких животных.

Возле харьковской школы нашли труп неизвестного мужчины с ноутбуком

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности неизвестного и его родственников. Труп был направлен в морг для экспертизы.