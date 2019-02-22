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22.02.2019  16:11   

Преступник с пистолетом захватил, ограбил и дважды изнасиловал девушку

Копы расследуют нападение возле универмага на Московском проспекте, 137.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на правоохранительные органы, инцидент произошел еще 9 января, однако подробности случившегося стали известны лишь сейчас.
 
По данным силовиков, мужчина 1990 года рождения догнал идущую к метро незнакомку и, угрожая харьковчанке пистолетом, заставил ее сесть в автомобиль "ВАЗ-21100".
 
В машине, принадлежащей его матери, злоумышленник отобрал у жертвы телефон Huawei и принудил ее вступить с ним в интимный контакт неприродным способом.
 
Затем житель Волчанского района пошел вместе с 18-летней девушкой к ней домой, где еще раз изнасиловал потерпевшую.
 
Сейчас мужчина находится в СИЗО по подозрению в разбое, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.
Тэги:  ограбление, изнасилование, харьков
 
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