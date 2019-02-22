22.02.2019 16:11
Преступник с пистолетом захватил, ограбил и дважды изнасиловал девушку
Копы расследуют нападение возле универмага на Московском проспекте, 137.
twitter.com
Как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на правоохранительные органы, инцидент произошел еще 9 января, однако подробности случившегося стали известны лишь сейчас.
По данным силовиков, мужчина 1990 года рождения догнал идущую к метро незнакомку и, угрожая харьковчанке пистолетом, заставил ее сесть в автомобиль "ВАЗ-21100".
В машине, принадлежащей его матери, злоумышленник отобрал у жертвы телефон Huawei и принудил ее вступить с ним в интимный контакт неприродным способом.
Затем житель Волчанского района пошел вместе с 18-летней девушкой к ней домой, где еще раз изнасиловал потерпевшую.
Сейчас мужчина находится в СИЗО по подозрению в разбое, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.