22.02.2019 16:11

Преступник с пистолетом захватил, ограбил и дважды изнасиловал девушку

Копы расследуют нападение возле универмага на Московском проспекте, 137.



twitter.com

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на правоохранительные органы, инцидент произошел еще 9 января, однако подробности случившегося стали известны лишь сейчас.

По данным силовиков, мужчина 1990 года рождения догнал идущую к метро незнакомку и, угрожая харьковчанке пистолетом, заставил ее сесть в автомобиль "ВАЗ-21100".

В машине, принадлежащей его матери, злоумышленник отобрал у жертвы телефон Huawei и принудил ее вступить с ним в интимный контакт неприродным способом.

Затем житель Волчанского района пошел вместе с 18-летней девушкой к ней домой, где еще раз изнасиловал потерпевшую.

Сейчас мужчина находится в СИЗО по подозрению в разбое, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.