22.02.2019 17:14

Прокуроры определились с позицией относительно меры наказания обвиняемым в теракте возле Дворца спорта

прокурор Харьковской области Юрий Данильченко прокомментировал состояние судебного разбирательства уголовного производства в отношении обвиняемых в совершении преступления.



//khar.gp.gov.ua/

Сегодня во время чествования памяти погибших в результате теракта у Дворца спорта прокурор Харьковской области Юрий Данильченко прокомментировал состояние судебного разбирательства уголовного производства в отношении обвиняемых в совершении преступления.

«На днях прокуратура уже второй раз завершила представлять доказательства по этому делу. Впервые мы это сделали в феврале 2017 года и надеялись на быстрый приговор. Но изменился состав суда, из-за чего пришлось начинать рассмотрение сначала. Сегодня мы снова завершили свою работу. Уже на втором состава суда мы предоставили полный объем доказательств вины обвиняемых », - отметил Ю. Данильченко.

По словам прокурора области, обвиняемые использовали все процессуальные возможности, чтобы затянуть рассмотрение. С начала нового судебного разбирательства было назначено более 60 заседаний. Однако половина из них не состоялась из-за якобы плохое самочувствие подсудимых. Кроме того, не каждое заседание в течение года начиналось с рассмотрения трех-четырех ходатайств подсудимых об отводе судей, секретаря суда, затем - прокурора. Ни одно из них суд не удовлетворил, поскольку доводы обвиняемых не имели ничего общего с законом.

«Около полугода потерпевшие, прокурор, судьи, адвокаты собирались на заседания и уходили ни с чем. Сейчас мы снова подошли к финальному этапу. Нас ждет стадия предоставления своих доказательств стороной защиты обвиняемых. Только после этого мы сможем перейти к дебатам и приговора. Могу заверить, что прокуроры давно уже готовы к дебатам и определились со своей позицией по степени и меры наказания. И сколько бы ни потребовалось времени, у нас хватит и терпения, и выдержки, и профессионализма отстоять справедливое наказание лицам, обвиняемым в этом страшном преступлении », - отметил прокурор области.