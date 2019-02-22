22.02.2019 16:40

Рыбоохранный патруль «наловил» 15 центнеров рыбы без документов на продажу

С 18 по 22 февраля 2019 Харьковским рыбоохранным патрулем было осуществлено несколько рейдов на территории города и области, направленных на предотвращение незаконной торговли водными биоресурсами.



://khr.darg.gov.ua

В результате проведенных мероприятий раскрыто девять нарушений природоохранного законодательства. Всего в нарушителей изъято 143 кг водных биоресурсов разного видового состава. Во всех случаях у граждан отсутствовали документы, подтверждающие законность приобретения рыбы.

19 февраля на рынке в пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области задержан гражданин во время незаконной реализации рыбы. Общий вес изъятых водных биоресурсов составил 5 кг. На момент торговли у мужчины отсутствовали документы законности сбыта водных биоресурсов.

21 февраля на стихийном рынке, возле станции метро «Индустриальная», гражданка торговала свежей рыбой. Общий вес рыбы в нарушителя составила 20 кг. Никаких документов на рыбу у женщины не оказалось.

В тот же день, в с. Панютино Лозовского района Харьковской области обнаружен мужчина, который продавал щук и карасей. Общий вес водных биоресурсов имеющихся у нарушителя составила 29 кг. Документов, подтверждающих законность продажи рыбы гражданина не было.

На всех лиц оформлено протоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Материалы дел готовятся для передачи в суды, с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.