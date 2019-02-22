22.02.2019 17:49

Копы проверили готовность к выборам и борьбе с беспорядками (ФОТО)

Полицейские вместе с курсантами приняли участие в тактико-специальных учениях.



//hk.npu.gov.ua

На базе Харьковского национального университета внутренних дел полицейские отрабатывали действия по обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса по «Скандинавской модели», а также локализации групповых нарушений общественного порядка.

В начале тактико-специальных учений к собравшимся обратился начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

- Наше государство готовится к выборам Президента Украины. К этому событию приковано внимание всего цивилизованного мира. И наша основная задача - обеспечить право наших граждан на свободный выбор, обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса в целом , - отметил Олег Бех. - Эти учения проводятся по распоряжению руководства Национальной полиции Украины. Их главной целью является совершенствование практических навыков полицейских, налаживание взаимодействия подразделений и служб, применение на практике теоретических знаний, а главное - не допустить массовых беспорядков в день проведения выборов Президента Украины.

Во время учений полицейские отработали действия при получении информации в случае заложения взрывного устройства на избирательном участке, ДТП с автомобилем, который перевозит бюллетени на избирательный участок, при возникновении других правонарушений. Контроль за оперативной обстановкой на территории, прилегающей к избирательному участку, осуществлялся с помощью квадрокоптер.

После окончания общей фазы тактико-специальных учений полицейские отработали практические навыки на 20 учебных местах, моделировали ситуации, которые вероятно могут возникнуть при разных обстоятельствах. Для обеспечения работы на учебных площадках были привлечены разные специалисты подразделений ГУНП в Харьковской области - патрульные полицейские, следователи, кинологи, сотрудники криминальной полиции и эксперты взрывотехнического управления, а также курсанты вуза.

Проведение тактико-специальных учений позволяют личному составу отработать взаимодействие и алгоритм действий с целью надлежащего обеспечения общественной безопасности и порядка при попытках организации акций протестов и массовых беспорядков или иных экстремальных ситуациях и надежной защиты граждан.