Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке действует мошенник (ВИДЕО)
22.02.2019  18:11   

На Салтовке действует мошенник (ВИДЕО)

О подозрительном типе пишут социальные сети.


facebook.com

Пользователь Фейсбук сообщил о подозрительном персонаже. "Добрый вечер! Прошу помощи людей,может кто-то видел этого так сказать "человека",в кепке??! Разводит на деньги,не отдавая свои деньги продавцу,но забирая сдачу...Северная Салтовка 1 или 2.

Если видели сообщите,пожалуйста,интересно где он еще орудует.Хочу сделать популярным этого планктона и чтоб он не навредил еще кому-либо!

Он сперва осматривается на улице по сторонам, затем с осторожностью заходит в помещение!"
Тэги:  мошенник, салтовка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Криминал и происшествия Прокуратура утвердила обвинение псевдостроителю, подозреваемому в серии мошенничеств 26.12 Криминал и происшествия За незаконную сделку в Харькове судили уроженца Германии 26.12 Криминал и происшествия Харьковский суд наказал очередного телефонного мошенника и выпустил
 
 

Видео

Претенденты на Премьер-лигу: ФК «Металлист 1925» вновь схлестнулся с «Авангардом». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 