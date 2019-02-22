22.02.2019 18:11

На Салтовке действует мошенник (ВИДЕО)

О подозрительном типе пишут социальные сети.



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Пользователь Фейсбук сообщил о подозрительном персонаже. "Добрый вечер! Прошу помощи людей,может кто-то видел этого так сказать "человека",в кепке??! Разводит на деньги,не отдавая свои деньги продавцу,но забирая сдачу...Северная Салтовка 1 или 2.

Если видели сообщите,пожалуйста,интересно где он еще орудует.Хочу сделать популярным этого планктона и чтоб он не навредил еще кому-либо!

Он сперва осматривается на улице по сторонам, затем с осторожностью заходит в помещение!"