На Салтовке действует мошенник (ВИДЕО)

О подозрительном типе пишут социальные сети.
Пользователь Фейсбук сообщил о подозрительном персонаже. "Добрый вечер! Прошу помощи людей,может кто-то видел этого так сказать "человека",в кепке??! Разводит на деньги,не отдавая свои деньги продавцу,но забирая сдачу...Северная Салтовка 1 или 2.
Если видели сообщите,пожалуйста,интересно где он еще орудует.Хочу сделать популярным этого планктона и чтоб он не навредил еще кому-либо!
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Выходные будут морозными, но без существенных осадков.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: