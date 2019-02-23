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23.02.2019  13:05   

Преступление и быстрое возмездие на Салтовке: ограбили и попали в тройное ДТП (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства грабежа в Киевском районе.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 22 февраля около 14:40 на улице Дружбы Народов.
 
В Киевский отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего харьковчанина.
 
Заявитель рассказал, что во время замены колеса на своей машине неизвестный залез в его автомобиль и завладел барсеткой, в которой находились деньги в сумме 5700 гривен и 500 долларов.
 
После этого злоумышленник сел в транспортное средство «Audi А6», где его ждали двое подельников.
 
На большой скорости правонарушители допустили столкновение с автомобилями «КИА» и «Opel», после чего мужчины оставили свой автомобиль и скрылись.
 
В ходе отработки территории полицейские задержали правонарушителя, который совершил грабеж. Им оказался 30-летний гражданин Грузии. Известно, что мужчина с 2006 года проживает на территории нашего государства и имеет вид на жительство в Украине.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
В настоящее время работники полиции принимают меры по установлению местонахождения двух других соучастников преступления.
 
 Следователем  Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.  Злоумышленник задержан в порядке ст.  208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, тройное дтп, харьков
 
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