23.02.2019 13:05

Преступление и быстрое возмездие на Салтовке: ограбили и попали в тройное ДТП (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства грабежа в Киевском районе.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 22 февраля около 14:40 на улице Дружбы Народов.

В Киевский отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего харьковчанина.

Заявитель рассказал, что во время замены колеса на своей машине неизвестный залез в его автомобиль и завладел барсеткой, в которой находились деньги в сумме 5700 гривен и 500 долларов.

После этого злоумышленник сел в транспортное средство «Audi А6», где его ждали двое подельников.

На большой скорости правонарушители допустили столкновение с автомобилями «КИА» и «Opel», после чего мужчины оставили свой автомобиль и скрылись.

В ходе отработки территории полицейские задержали правонарушителя, который совершил грабеж. Им оказался 30-летний гражданин Грузии. Известно, что мужчина с 2006 года проживает на территории нашего государства и имеет вид на жительство в Украине.

Вещественные доказательства изъяты.