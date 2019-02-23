23.02.2019 13:05
Преступление и быстрое возмездие на Салтовке: ограбили и попали в тройное ДТП (ФОТО)
Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства грабежа в Киевском районе.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 22 февраля около 14:40 на улице Дружбы Народов.
В Киевский отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего харьковчанина.
Заявитель рассказал, что во время замены колеса на своей машине неизвестный залез в его автомобиль и завладел барсеткой, в которой находились деньги в сумме 5700 гривен и 500 долларов.
После этого злоумышленник сел в транспортное средство «Audi А6», где его ждали двое подельников.
На большой скорости правонарушители допустили столкновение с автомобилями «КИА» и «Opel», после чего мужчины оставили свой автомобиль и скрылись.
В ходе отработки территории полицейские задержали правонарушителя, который совершил грабеж. Им оказался 30-летний гражданин Грузии. Известно, что мужчина с 2006 года проживает на территории нашего государства и имеет вид на жительство в Украине.
Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время работники полиции принимают меры по установлению местонахождения двух других соучастников преступления.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.