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23.02.2019  16:11   

Внимание! Разыскивается преступник, ограбивший ломбард (ФОТО)

Преступление произошло сегодня, 23 февраля, около 11:00 на проспекте Гагарина.


hk.npu.gov.ua
Как ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тыс. грн и убежал.
 
На розыск преступника ориентирован личный состав харьковской полиции, по городу введен в действие оперативный план "Сирена".
 
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Приметы злоумышленника: рост около 180 см, крепкого телосложения. Был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.
 
"Уважаемые граждане! Если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Основянского отдела полиции по телефонам: (057)737-40-22, 050-83-81-111 или 102", - говорится в сообщении.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, ломбард, харьков
 
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