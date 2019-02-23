23.02.2019 16:11

Внимание! Разыскивается преступник, ограбивший ломбард (ФОТО)

Преступление произошло сегодня, 23 февраля, около 11:00 на проспекте Гагарина.



hk.npu.gov.ua

Как ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тыс. грн и убежал.

На розыск преступника ориентирован личный состав харьковской полиции, по городу введен в действие оперативный план "Сирена".

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Приметы злоумышленника: рост около 180 см, крепкого телосложения. Был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

"Уважаемые граждане! Если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Основянского отдела полиции по телефонам: (057)737-40-22, 050-83-81-111 или 102", - говорится в сообщении.