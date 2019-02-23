23.02.2019 17:35

Заминирование Южного вокзала: взрывных устройств не обнаружено (ФОТО)

Полицейские проверили 2 сообщения о минировании железнодорожного вокзала в Харькове



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, всего было осмотрено 50 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировано 2,5 тысячи граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

23 февраля в 8:40 в Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала на площади Привокзальной.

Аналогичная информация поступила в полицию около 12:30.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Полицейские провели тщательный осмотр здания и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Движение поездов не прекращалось.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

В настоящее время работниками полиции принимаются меры по установлению личностей злоумышленников, которые сделали ложные сообщения о заминировании.