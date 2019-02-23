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23.02.2019  17:35   

Заминирование Южного вокзала: взрывных устройств не обнаружено (ФОТО)

Полицейские проверили 2 сообщения о минировании железнодорожного вокзала в Харькове


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, всего было осмотрено 50 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировано 2,5 тысячи граждан.  Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
23 февраля в 8:40 в Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала на площади Привокзальной.
 
Аналогичная информация поступила в полицию около 12:30.
 
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления полиции.
 
Полицейские провели тщательный осмотр здания и прилегающей территории.  В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Движение поездов не прекращалось.
 
 Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.
 
 В настоящее время работниками полиции принимаются меры по установлению личностей злоумышленников, которые сделали ложные сообщения о заминировании.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, вокзал, харьков
 
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