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24.02.2019  13:49   

ДТП: неуступчивый японец столкнулся со своим земляком (ФОТО)

В результате удара вторая машина врезалась в разделительное ограждение.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 23.02.2019 года, около 18 часов 30 минут на пр. Науки 40/2 произошло ДТП без пострадавших.
 
 По предварительной информации водитель автомобиля Toyota при перестраивании не предоставил преимущества в движении автомобилю Subaru
 
Последний двигался в попутном направлении по той же полосе, в которую был намерен перестраиваться водитель Toyota.
 
В результате он столкнулся с Subaru.
 
От удара автомобиль Subaru совершил наезд на ограждение, которое разделяет противоположные направления движения.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
Тэги:  дтп, два японца, харьков, toyota и subaru
 
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