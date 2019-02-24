24.02.2019 13:49

ДТП: неуступчивый японец столкнулся со своим земляком (ФОТО)

В результате удара вторая машина врезалась в разделительное ограждение.



facebook.com

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 23.02.2019 года, около 18 часов 30 минут на пр. Науки 40/2 произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota при перестраивании не предоставил преимущества в движении автомобилю Subaru

Последний двигался в попутном направлении по той же полосе, в которую был намерен перестраиваться водитель Toyota.

В результате он столкнулся с Subaru.

От удара автомобиль Subaru совершил наезд на ограждение, которое разделяет противоположные направления движения.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал будет передан в суд.