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24.02.2019  12:16   

ДТП: на Полтавском Шляхе сбит пешеход (ФОТО)

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.


ДТП: на Полтавском Шляхе сбит пешеход (ФОТО)
Как сообщили в пресс-службе Путрульной полиции, 23.02.2019 около 12 часов патрульные получили сообщение о ДТП на Полтавском Шляхе. 
 
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 2110 и мужчина-пешеход.
 
В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировала потерпевшего в больницу. 
 
Для установления обстоятельств происшествия и оформление ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
 
На время оформления ДТП патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулирование дорожного движения.
 
Как отметили в ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:30.
 
Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. 
 
Пострадавший с ушибами тела был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков
 
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