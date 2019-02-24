24.02.2019 12:16
ДТП: на Полтавском Шляхе сбит пешеход (ФОТО)
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
ДТП: на Полтавском Шляхе сбит пешеход (ФОТО)
Как сообщили в пресс-службе Путрульной полиции, 23.02.2019 около 12 часов патрульные получили сообщение о ДТП на Полтавском Шляхе.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 2110 и мужчина-пешеход.
В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировала потерпевшего в больницу.
Для установления обстоятельств происшествия и оформление ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
На время оформления ДТП патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулирование дорожного движения.
Как отметили
в ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:30.
Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
Пострадавший с ушибами тела был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.