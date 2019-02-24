24.02.2019 12:16

ДТП: на Полтавском Шляхе сбит пешеход (ФОТО)

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.



ДТП: на Полтавском Шляхе сбит пешеход (ФОТО)



Как сообщили в пресс-службе Путрульной полиции, 23.02.2019 около 12 часов патрульные получили сообщение о ДТП на Полтавском Шляхе.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 2110 и мужчина-пешеход.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировала потерпевшего в больницу.

Для установления обстоятельств происшествия и оформление ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

На время оформления ДТП патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулирование дорожного движения.