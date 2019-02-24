24.02.2019 14:14

Трагедия на льду: погиб шестилетний мальчик

Ребенок провалился под лед и утонул.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, трагедия произошла в селе Студенок Изюмского района.

Сообщение о происшествии поступило в местную полицию 23 февраля около 17:30.

6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду.

Они зашли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился.

Девочка побежала звать по помощь, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно.

Семья погибшего на учете у социальных служб как неблагополучная не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.