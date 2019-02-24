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24.02.2019  14:14   

Трагедия на льду: погиб шестилетний мальчик

Ребенок провалился под лед и утонул.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, трагедия произошла в селе Студенок Изюмского района.
 
Сообщение о происшествии поступило в местную полицию 23 февраля около 17:30.
 
6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду.
 
Они зашли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился.
 
Девочка побежала звать по помощь, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно.
 
Семья погибшего на учете у социальных служб как неблагополучная не состоит.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  провалился под лед, утонул ребенок, харьков
 
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