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24.02.2019  15:46   

Разбойники-иностранцы с проспекта Победы задержаны копами

Преступники ограбили мужчину и угнали его авто.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 и 25-летний злоумышленников разоблачили в совершении преступлений работники Шевченковского отдела полиции.
 
Информация о том, что по проспекту Победы двое неизвестных напали на местного жителя, поступило в полицию в ночь на 17 февраля.
 
Двое мужчин напали на 22-летнего харьковчанина. Один из них начал душить потерпевшего руками, а второй брызнул в лицо из газового баллончика. После чего они завладели автомобилем «ДЭУ Ланос» потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении. В салоне машины остались документы, два мобильных телефона и деньги заявителя.
 
Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
 
В течение четырех суток сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского района установили личности злоумышленников и задержали их.
 
21 февраля в отношении нападавших следственным судьей Дзержинского районного суда города харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в следственном изоляторе. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбой, угон машины, харьков
 
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