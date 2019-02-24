24.02.2019 16:36

Безработный решил развлечься минированием электрички

Теперь у него есть шанс пожить и поработать за решеткой.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 февраля в 20:48 в полицию поступила информация о том, что в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям позвонил неизвестный и сообщил, что электропоезд сообщением «Лозовая-Гусаровка» не доедет потому, что он заминирован.

Сотрудники полиции вместе со специалистами взрывотехнического управления провели осмотр подвижного состава пригородного электропоезда общей площадью 560 кв. метров. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. Движение поездов не останавливалось.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекс Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Хологногірського отдела полиции разоблачили в совершении преступления безработного 35-летнего жителя Харьковской области. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.