На пешеходном переходе возле ТРК Украина сбили женщину (ВИДЕО)

Авария произошла около трех часов дня воскресенья, 24 февралдя, на проспекте Юбтлейном, 58.
Водитель автомобиля ВАЗ-21101 совершил наезд на пешехода-женщину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Выходные будут морозными, но без существенных осадков.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажн.:
давл.:
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