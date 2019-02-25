Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе возле ТРК Украина сбили женщину (ВИДЕО)
25.02.2019  08:10   

На пешеходном переходе возле ТРК Украина сбили женщину (ВИДЕО)

Авария произошла около трех часов дня воскресенья, 24 февралдя, на проспекте Юбтлейном, 58.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля ВАЗ-21101 совершил наезд на пешехода-женщину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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