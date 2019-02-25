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25.02.2019  08:42   

На Салтовке поймали автовора

Патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже.


// Патрульная полиция

Днем 23 февраля патрульным сообщили о краже из автомобиля.

На улице Амосова неизвестный украл из автомобиля Subaru сумку с деньгами, банковскими картами и водительским посвидчeнням заявителя.

Патрульным удалось выяснить как, вероятно, выглядел вор.

В рeзультатах отработки вызова полисмeны обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. У задержанного нашли украденные вещи.

Подозреваемого передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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