На Салтовке поймали автовора

Патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже.
Днем 23 февраля патрульным сообщили о краже из автомобиля.
На улице Амосова неизвестный украл из автомобиля Subaru сумку с деньгами, банковскими картами и водительским посвидчeнням заявителя.
Патрульным удалось выяснить как, вероятно, выглядел вор.
В рeзультатах отработки вызова полисмeны обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. У задержанного нашли украденные вещи.
Подозреваемого передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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