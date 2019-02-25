Полицейскими, проехавшими перекресток на красный свет, займутся их коллеги (ВИДЕО)

Начата служебная проверка и административное производство.
Вечером 22 февраля в сети появилось видео, как служебный автомобиль патрульной полиции, нарушив правила дорожного движения, совершил проезд перекрестка при включенном красном сигнале светофора.
По данному факту руководством управления патрульной полиции в Харьковской области начата служебная проверка и административное производство.
Их результаты в полиции обещают обнародовать по окончании проверки.
«В случае выявления и фиксации фактов правонарушений со стороны работников патрульной полиции просим сообщать об этом в управление патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего объективного рассмотрения события и должной реакции», – обращаются правоохранители.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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