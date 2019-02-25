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25.02.2019  08:53   

Полицейскими, проехавшими перекресток на красный свет, займутся их коллеги (ВИДЕО)

Начата служебная проверка и административное производство.


// Патрульная полиция

Вечером 22 февраля в сети появилось видео, как служебный автомобиль патрульной полиции, нарушив правила дорожного движения, совершил проезд перекрестка при включенном красном сигнале светофора.

По данному факту руководством управления патрульной полиции в Харьковской области начата служебная проверка и административное производство.

Их результаты в полиции обещают обнародовать по окончании проверки.

«В случае выявления и фиксации фактов правонарушений со стороны работников патрульной полиции просим сообщать об этом в управление патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего объективного рассмотрения события и должной реакции», – обращаются правоохранители.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
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